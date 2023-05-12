Защита режиссера Евгении Беркович направила жалобу на ее арест

Защита режиссера Беркович направила жалобу на ее арест по делу об оправдании терроризма

Защита театрального режиссера Евгения Беркович, обвиненной в оправдании терроризма, направила жалобу на ее арест. Об этом сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Беркович была отправлена в СИЗО до 4 июля Замоскворецким судом Москвы.

Ранее сообщалось, что в отношении Беркович было возбуждено уголовное дело после спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. В ходе судебного заседания обвиняемая не признала свою вину.