Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже

Metro: в США подросток вырыл яму в песке и оказался заживо погребен в ней

В американском штате Северная Каролина 17-летний подросток оказался заживо погребен под несколькими метрами песка после того, как вырыл глубокую яму на пляже в национальном парке Кейп Хаттерас Нешнел Сишор. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, это произошло, когда в яму обрушилась часть соседней дюны. Подростка нашли его родственники и друзья. С помощью рейнджеров парка они откопали пострадавшего и провели сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Подросток погиб.

«Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям. Мы призываем посетителей не рыть глубокие ямы на пляже из-за опасности, которую они представляют для отдыхающих и сотрудников службы спасения», — заявил управляющий Службой национальных парков восточной Северной Каролины Дэвид Халлак.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Сиваганга, штат Тамилнад, двое работников мельницы оказались похоронены под огромным количеством риса. Они не сумели выбраться из-под завала и погибли на месте.