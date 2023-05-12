Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:03, 12 мая 2023Из жизни

Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже

Metro: в США подросток вырыл яму в песке и оказался заживо погребен в ней

Фото: Lopez Robin / Unsplash

В американском штате Северная Каролина 17-летний подросток оказался заживо погребен под несколькими метрами песка после того, как вырыл глубокую яму на пляже в национальном парке Кейп Хаттерас Нешнел Сишор. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, это произошло, когда в яму обрушилась часть соседней дюны. Подростка нашли его родственники и друзья. С помощью рейнджеров парка они откопали пострадавшего и провели сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. Подросток погиб.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

«Мы выражаем наши соболезнования семье и друзьям. Мы призываем посетителей не рыть глубокие ямы на пляже из-за опасности, которую они представляют для отдыхающих и сотрудников службы спасения», — заявил управляющий Службой национальных парков восточной Северной Каролины Дэвид Халлак.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Сиваганга, штат Тамилнад, двое работников мельницы оказались похоронены под огромным количеством риса. Они не сумели выбраться из-под завала и погибли на месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Пентагон призвал власти США принять военный бюджет словами «Китай не ждет»
В Москве после капремонта открылись 80 поликлиник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.