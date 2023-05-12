Пассажиру азиатской авиакомпании подали в самолете еду с осколками

Летевший в Сеул пассажир получит компенсацию у Asiana Airlines за три сломанных едой зуба

Пассажиру крупной азиатской авиакомпании, летевшему в Южную Корею, подали бортовую еду в полете с осколками чашки. Подробности публикует The Korea Times.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Asiana Airlines из Гонолулу (США) в Сеул 16 апреля. Во время обеда одному из пассажиров самолета в традиционном корейском блюде пибимпап попались осколки кофейной чашки, о которые он сломал три зуба. «Я сразу же уведомил бортпроводника о случившемся, но он просто поспешил забрать еду», — рассказал турист, отметив, что оставшуюся часть пути он не мог нормально принимать пищу из-за болей.

По прилете в пункт назначения молодой человек обратился к авиаперевозчику с целью получить компенсацию. Центр обслуживания клиентов Asiana Airlines предложили пострадавшему 5000 миль, но только в том случае, если пассажир согласится не сообщать об инциденте в прессу. Несколько дней спустя компания предложила увеличить компенсацию до 20 тысяч миль и оплатить стоматологические услуги. В настоящее врем перевозчик начал внутреннее расследование того, как несъедобные предметы оказались в пище.

Ранее дерматологи предупредили путешественников о риске возникновения рака кожи из-за частых полетов на самолете. На высоте полета лайнера негативное воздействие солнечных лучей на кожу сильно возрастает. Из-за этого выбор места у иллюминатора может быть опасным для пассажиров.

