Смерть одинокого бухгалтера не замечали шесть лет

Daily Mail: тело одинокого пенсионера нашли через шесть лет после смерти

Коммунальные службы нашли тело одинокого бухгалтера через шесть лет после того, как он умер. Об этом сообщает Daily Mail.

В полиции считают, что Роберт Алтон скончался в мае 2017 года, когда ему было 70 лет. Смерть пенсионера не замечали шесть лет и обнаружили лишь из-за ужесточения правил проверки систем газоснабжения. Чтобы провести инспекцию, газовщики добились вскрытия его квартиры в городке Болтон, графство Большой Манчестер.

Сотрудники коммунальных службы открыли запертую дверь с помощью лома и электропилы. Внутри обнаружилась гора неразобранной почты высотой полметра. Останки умершего в джемпере и джинсах лежали на внутренней лестничной площадке его квартиры на втором этаже.

Правоохранители предполагают, что смерть наступила в мае 2017 года. На это указывает найденная в квартире телепрограмма на 4 мая 2017 года, которую покойный успел открыть. Кроме того, в его холодильнике остались скоропортящиеся продукты со сроком годности, истекающим в мае 2017 года.

Детективы полагают, что смерть не была насильственной. Поскольку прошло много лет, определить ее точную причину невозможно.

В последний раз Алтон обращался к врачу в 2014 году. С 2017 года Алтон не платил налоги, но домовладелец продолжал получать арендную плату: она вычиталась из жилищного пособия. Родственников или друзей Алтона найти не удалось, его личность установили по личным вещам и оставшимся в квартире документам.

Ранее сообщалось о мужчине из Великобритании, который получил от городской администрации письмо о своей смерти. Чтобы доказать чиновникам, что он все еще жив, ему пришлось получить справку у врача.