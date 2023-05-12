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23:48, 12 мая 2023Мир

Во Франции призвали отказаться от поставок оружия ВСУ

Французский политик Марешаль призвала Париж способствовать миру и не поставлять оружие ВСУ
Марион Марешаль

Марион Марешаль. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заместитель председателя французской партии «Реконкиста» и бывший депутат Национального собрания Марион Марешаль заявила, что Парижу следует способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом она высказалась в эфире телеканала LCI.

Политик призвала отказаться от поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и заявила, что Париж не может занять позицию одной из сторон конфликта.

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«Роль Франции должна заключаться в том, чтобы попытаться быть посредником, заинтересованном в диалоге, который ведет к миру. Для этого она должна придерживаться равновесия: она не может примыкать к одной из двух сторон и становиться участницей военных действий», — подчеркнула она.

Марешаль добавила, что поставки оружия ВСУ влекут за собой эскалацию конфликта, а также втягивают Францию в противостояние с Россией. Она также выразила сожаление, что европейские страны не стремятся к миру на Украине.

«Ни одно из европейских государств не садится за стол переговоров с тем, чтобы стать посредником. Единственная страна, у которой есть такая возможность — это Франция, и мы не можем эту возможность потерять», — заключила она.

Ранее Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией. С таким мнением выступила глава МИД страны Катрин Колонна.

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Марина Совина
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