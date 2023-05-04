Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 4 мая 2023Мир

Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией

Глава МИД Франции Колонна: Париж считает необходимым сохранить каналы диалога с Москвой

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж поддерживает все каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывает свои диппредставительства там, поскольку считает необходимым сохранять возможность диалога. Цитату приводит РИА Новости.

«У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию», — отметила дипломат, признав, что пока Москва не слышит мнение Парижа относительно военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос, может ли президент Франции Эммануэль Макрон снова переговорить с коллегой из России Владимиром Путиным, Колонна ответила: «Это вполне возможно». С начала военной операции на Украине Макрон и Путин общались шесть раз. Последний их разговор состоялся в сентябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
Минфин приготовился к потерям нефтегазовых доходов
В Кремле заявили об усилении системы безопасности из-за атаки беспилотников
В квартиру писательницы Нины Катерли пришли с обыском из-за спектакля ее внучки
Россиянка за волосы выволокла голую женщину во двор и попала на видео
Стало известно о сбоях в работе навигаторов в Москве
Стало известно о графике работы Путина после атаки дронов на Кремль
Песков рассказал о возможном ответе на атаку украинских дронов по Кремлю
Песков заявил о необходимости тщательного расследования атаки на Кремль
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День Победы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.