Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией

Глава МИД Франции Колонна: Париж считает необходимым сохранить каналы диалога с Москвой

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж поддерживает все каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывает свои диппредставительства там, поскольку считает необходимым сохранять возможность диалога. Цитату приводит РИА Новости.

«У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию», — отметила дипломат, признав, что пока Москва не слышит мнение Парижа относительно военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос, может ли президент Франции Эммануэль Макрон снова переговорить с коллегой из России Владимиром Путиным, Колонна ответила: «Это вполне возможно». С начала военной операции на Украине Макрон и Путин общались шесть раз. Последний их разговор состоялся в сентябре.