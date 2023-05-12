Дочь Пола Уокера появится в новом «Форсаже»

Дочь Пола Уокера Мидоу появится в десятой части фильма «Форсаж»

В десятой части фильма «Форсаж» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу (Мидоу Рэйн Уокер Торнтон-Аллан). Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что это будет ее дебют в большом кино. «Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год [если быть точнее, то уже два года]! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Джорданой, Мишель, Крисом и другими на мониторах. Благодаря моему папе я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. С теми, кто был рядом, пока я росла», — сказала дочь актера.

Ранее американский актер Вин Дизель намекнул на появление в новом фильме сцен с героем покойного актера Пола Уокера Брайаном О'Коннором.

Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Актеру «Форсажа», известному также по ролям в таких фильмах, как «Беги без оглядки», «Флаги наших отцов» и «Плезантвиль», было 40 лет. «Форсаж 7», который вышел на российские экраны 9 апреля 2015 года, стал последним фильмом Уокера, сыгравшего во всех сериях франшизы, за исключением третьей.