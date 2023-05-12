Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:51, 12 мая 2023Культура

Дочь Пола Уокера появится в новом «Форсаже»

Дочь Пола Уокера Мидоу появится в десятой части фильма «Форсаж»
Мидоу Уокер

Мидоу Уокер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В десятой части фильма «Форсаж» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу (Мидоу Рэйн Уокер Торнтон-Аллан). Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что это будет ее дебют в большом кино. «Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год [если быть точнее, то уже два года]! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Джорданой, Мишель, Крисом и другими на мониторах. Благодаря моему папе я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. С теми, кто был рядом, пока я росла», — сказала дочь актера.

Ранее американский актер Вин Дизель намекнул на появление в новом фильме сцен с героем покойного актера Пола Уокера Брайаном О'Коннором.

Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Актеру «Форсажа», известному также по ролям в таких фильмах, как «Беги без оглядки», «Флаги наших отцов» и «Плезантвиль», было 40 лет. «Форсаж 7», который вышел на российские экраны 9 апреля 2015 года, стал последним фильмом Уокера, сыгравшего во всех сериях франшизы, за исключением третьей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
Раскрыты новые подробности дела московского отравителя в электричках
Дочь Пола Уокера появится в новом «Форсаже»
Сотрудники российского Интерпола задержали в Москве балканского наркоторговца
У летучих мышей обнаружили полезный для людей белок
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Европе
Брат заподозрил сестру в потере невинности из-за менструальной крови и убил ее
Российский дзюдоист стал чемпионом мира
Зеленский ввел санкции против оборонных предприятий России и Белоруссии
Появились подробности взрывов в Луганске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.