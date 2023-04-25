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12:28, 25 апреля 2023Культура

Вин Дизель намекнул на появление сцен с покойным Полом Уокером в новом «Форсаже»

Вин Дизель: в новой части «Форсажа» могут появиться сцены с покойным актером Полом Уокером

Кадр: фильм «Форсаж 7»

В десятой части фильма «Форсаж» могут появиться сцены с героем покойного актера Пола Уокера Брайаном О'Коннором. На это в разговоре с Total Film намекнул американский актер Вин Дизель.

Отмечается, что несмотря на то, что режиссер картины Луи Летерье исключал возможность возвращения Брайана О'Коннера в новых частях франшизы, Вин Дизель не отвергал эту идею. «В тот момент в 2013 году, когда мир справлялся с его потерей, студия приняла очень смелое, праведное и верное решение сохранить Брайану О'Коннеру жизнь», — сказал Дизель.

«Я скажу вам это, ничего не спойлеря: я не могу представить, чтобы эта сага закончилась без того, чтобы по-настоящему попрощаться с Брайаном О'Коннером», — заключил актер.

Ранее сообщалось, что Дизель отвел к алтарю дочь погибшего Уокера во время ее свадьбы.

Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Актеру «Форсажа», известному также ролями в таких фильмах, как «Беги без оглядки», «Флаги наших отцов» и «Плезантвиль», было 40 лет. «Форсаж 7», который вышел на российские экраны 9 апреля 2015 года, стал последним фильмом Уокера, сыгравшего во всех сериях франшизы, за исключением третьей.

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Варвара Кошечкина
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