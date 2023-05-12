Названы финалисты «Евровидения-2023»

В Ливерпуле объявили 26 стран, которые выступят в финале «Евровидения-2023»

В Ливерпуле прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2023», на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале состязания. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам голосования в финал вышли Кипр, Албания, Эстония, Австрия, Бельгия, Литва, Австралия, Польша, Армения и Словения. Также финалистами стали Норвегия, Португалия, Хорватия, Сербия, Финляндия, Израиль, Чехия, Швейцария, Молдавия, Украина, Швеция, Италия, Германия, Франция, Испания и Великобритания.

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации», — говорилось в заявлении союза.

