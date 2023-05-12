Российские IT-компании предупредили о лишении аккредитации

Глава Минцифры Шадаев: две тысячи IT-компаний могут лишиться аккредитации из-за налогов

Почти две тысячи российских IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры, если в срок не подадут согласие на раскрытие данных в Федеральную налоговую службу. Об этом предупредил глава ведомства Максут Шадаев в ходе тематического вебинара для бизнеса, его слова приводит «Интерфакс».

Министр напомнил, что на данный момент аккредитованы 22247 компаний, и Минцифры заинтересованы в том, чтоб как можно большее их число смогли пройти процедуру подтверждения своего статуса. Основной проблемой может стать именно согласие на раскрытие налоговых данных. К текущему моменту его не подали 1956 компаний, еще 240 оформили согласие неправильно — все они рискуют быть автоматически лишены аккредитации.

Второй причиной для исключения из реестра может стать несоответствие уровня средней зарплаты сотрудников. По словам Шадаева, предприятия смогут «дотянуть» этот показатель, особенно в случаях, если разница не существенна.

Минцифры открыло на портале «Госуслуги» форму для подачи IT-компаниями заявлений на подтверждение аккредитации. Компания потеряет свой статус, если оно не будет подано до конца дня 1 июня. До 1 июля ведомство будет проверять всю полученную от предприятий информацию. Министр уточнил, что все решения по аккредитациям будут приняты до 21 июля.

Включение компании в реестр дает право на ряд льгот, в том числе нулевой налог на прибыль до конца следующего года и снижение до 7,6 процента страховых взносов за сотрудников.

Изменить правила включения в реестр аккредитованных IT-компаний Минцифры предложили в августе 2022 года. После утверждения в октябре главными условиями стала доля выручки от IT-деятельности не менее 30 процентов. Также предприятия должны иметь профильный ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) в качестве основного, и не менее 80 процентов сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

