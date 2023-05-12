Пекин предостерег ЕС от санкций против китайских компаний

Глава МИД Цинь Ган заявил об ответе на попытки ЕС ввести санкции против компаний КНР

Глава МИД Китая Цинь Ган во время своего визита в Берлин предостерег Евросоюз (ЕС) от внесения в санкционный список вместе с российскими фирмами компаний из КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил дипломат, между китайскими и российскими компаниями существует нормальный экономический обмен и это сотрудничество не должно быть нарушено. По его словам, Пекин не оставит без ответа любые попытки ввести ограничения и против китайских компаний в рамках новых санкций против России.

«Мы будем жестко реагировать, чтобы защитить законные интересы нашей страны и наших компаний», — пообещал Цинь Ган.

О планах ЕС ввести санкции против китайского бизнеса из-за поставок в Россию ранее сообщило издание Financial Times. По его информации, в санкционном списке оказались две материковые китайские компании и пять гонконгских. Утверждалось, что отправляемая в Россию продукция используется в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве.