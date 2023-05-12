Стилист Рогов назвал самую модную обувь на лето

Стилист Александр Рогов назвал балетки самой модной и удобной обувью на лето 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную и удобную обувь текущего теплого сезона. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

По словам автора публикации, главным трендом весны и лета 2023 года стали балетки. В подтверждение своих слов специалист разместил фотографию с изображением цукини, форма которых имитирует упомянутую обувь. Кроме того, на овощах вырезали название люксового бренда Chanel, а также нанесли монограмму модного дома.

Известно, что среди знаменитостей, последовавших тенденции, оказались супермодель Ирина Шейк. Помимо этого, в балетках массово вышли свет гости прошедших Недель моды.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.