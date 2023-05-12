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12:54, 12 мая 2023Наука и техника

В травяном чае нашли эффективное против малярии соединение

ACS Omega: в лабрадорском чае нашли эффективное против малярии соединение

Фото: Adapted from ACS Omega (2023)

Ученые Университета Лаваля в Канаде показали, что в лабрадорском чае (Rhododendron subarcticum) содержатся соединения, обладающие активностью против возбудителя малярии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Omega.

Исследователи собрали листья R. subarcticum в Нунавике, регионе на севере Квебека, извлекли из них эфирное масло и проанализировали его с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, идентифицировав 53 соединения. Выяснилось, что 64,7 процента масла состояло из аскаридола, а 21,1 процента — из p-цимола.

Затем ученые подвергли два штамма малярийного паразита Plasmodium falciparum воздействию масла или только аскаридола. В эксперименте один из штаммов был устойчив к известным противомалярийным препаратам. Однако аскаридол оказался действенным против обоих штаммов паразита.

Известно, что растения рода рододендрон часто заваривают для приготовления травяных чаев, обычно используемых инуитами и коренными народами США и Канады. Сообщается, что напитки, приготовленные из листьев или корней, могут помочь при простуде или гриппе, головных болях или болях в животе, заложенности носа и многих других заболеваниях.

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Александр Еникеев
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