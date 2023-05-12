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18:29, 12 мая 2023Моя страна

В Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев»

С 20 на 21 мая в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге с 20 на 21 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станет 300-летниие города. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на администрацию города.

Ночью для всех желающих будут открыты 130 площадок, в числе которых Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея имени Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие. Отмечается, что в этом году в проекте примут участие 14 новых выставочных пространств.

Гостям мероприятия, посетившим площадки, расскажут об истории Екатеринбурга, выдающихся людях, родившихся в городе, и о других особенностях и поводах для гордости местных жителей.

Ранее сообщалось, что фестиваль городских экскурсий «Хото» прошел в столице Бурятии Улан-Удэ. С 5 по 8 мая жители и гости региона могли посетить пешие, автобусные и трамвайные экскурсии.

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Алиса Удовик
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