С 20 на 21 мая в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев»

В Екатеринбурге с 20 на 21 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станет 300-летниие города. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на администрацию города.

Ночью для всех желающих будут открыты 130 площадок, в числе которых Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея имени Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие. Отмечается, что в этом году в проекте примут участие 14 новых выставочных пространств.

Гостям мероприятия, посетившим площадки, расскажут об истории Екатеринбурга, выдающихся людях, родившихся в городе, и о других особенностях и поводах для гордости местных жителей.

Ранее сообщалось, что фестиваль городских экскурсий «Хото» прошел в столице Бурятии Улан-Удэ. С 5 по 8 мая жители и гости региона могли посетить пешие, автобусные и трамвайные экскурсии.

