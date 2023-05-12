В Госдуме назвали экстремальной идею введения «налога на развлечения»

Депутат Бессараб назвала «налог на развлечения» для помощи мобилизованным экстремальным

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о введении «налога на развлечения» для помощи мобилизованным. В беседе с «Лентой.р» депутат заявила, что считает меру избыточной.

Это будет экстремальным решением для бизнеса. Потому что получается, что этот вид экономической деятельности будет подвержен дополнительному налогообложению Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Безусловно нужно помогать и участникам специальной военной операции, и их семьям. Для этого по поручению президента создан специальный фонд, для этого работаем мы, работают благотворительные организации. Все, что необходимо для семей военнослужащих, будет им предоставлено. Но дополнительное налогообложение бизнеса я считаю избыточным», — прокомментировала Бессараб.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в Госдуме готовят законопроект об отчислениях в один процент со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных россиян.

Автор инициативы назвал такое решение «своеобразным налогом на развлечения в период военного времени». По словам Матвеева, это необременительная наценка для посетителей заведений, но «в масштабах страны огромная сумма».

