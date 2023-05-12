В Госдуме назвали экстремальной идею введения «налога на развлечения»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о введении «налога на развлечения» для помощи мобилизованным. В беседе с «Лентой.р» депутат заявила, что считает меру избыточной.
Это будет экстремальным решением для бизнеса. Потому что получается, что этот вид экономической деятельности будет подвержен дополнительному налогообложению
«Безусловно нужно помогать и участникам специальной военной операции, и их семьям. Для этого по поручению президента создан специальный фонд, для этого работаем мы, работают благотворительные организации. Все, что необходимо для семей военнослужащих, будет им предоставлено. Но дополнительное налогообложение бизнеса я считаю избыточным», — прокомментировала Бессараб.
Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в Госдуме готовят законопроект об отчислениях в один процент со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных россиян.
Автор инициативы назвал такое решение «своеобразным налогом на развлечения в период военного времени». По словам Матвеева, это необременительная наценка для посетителей заведений, но «в масштабах страны огромная сумма».