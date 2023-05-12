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09:18, 12 мая 2023Россия

В Госдуме захотели ввести «налог на развлечения» для помощи мобилизованным

Депутат Матвеев подготовит закон об отчислениях со счета в кафе для семей мобилизованных
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Госдуме подготовят законопроект об отчислениях в один процент со счетов в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных россиян. Об этом сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Автор инициативы назвал такое решение «своеобразным налогом на развлечения в период военного времени». По словам Матвеева, это необременительная наценка для посетителей заведений, но «в масштабах страны огромная сумма».

Депутат выразил мнение, что «заукраинцы» окажутся в сложном положении: им придется помогать российской армии, если они захотят пойти в ресторан. «Не хочешь — пельмени на кухне варишь», — заключил Матвеев.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. «Это справедливый и эффективный механизм, который даст возможность каждому «сверхбогатому россиянину» помочь своему народу и избежать возможных санкций со стороны Европы и США», — подчеркнул Кузнецов.

Марина Совина
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