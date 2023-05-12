В выгоде платной скидки на ипотеку для россиян усомнились

Эксперт Носова: выгоды от платной скидки на ипотеку для заемщика, скорее всего, нет

Экономической выгоды для заемщика от платной скидки на ипотеку, скорее всего, нет — единовременный платеж будет практически равен сэкономленным процентным выплатам. В пользе этой инициативы для россиян усомнилась старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснила, что схему с платными скидками по ипотеке банки используют для минимизации текущих расходов и компенсации возможных убытков будущих лет. «Вместе с тем сниженная ставка выглядит комфортнее для потенциального заемщика, что психологически стимулирует его не откладывать оформление ипотечного кредита», — отметила Носова.

Ранее сообщалось, что российские банки стали чаще предлагать скидку к ставке по ипотеке, если клиент выплачивает единовременную комиссию. Эта сумма вносится дополнительно к первоначальному взносу, после чего процент по кредиту уменьшается.

В ЦБ отметили, что заемщик при такой схеме получает выгоду только в долгосрочной перспективе, когда экономия по процентным платежам превышает размер комиссии. В случае долгосрочного погашения ипотеки скидка либо поможет сэкономить меньше средств, либо станет бесполезной.