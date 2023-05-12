Российские банки стали чаще предлагать платную скидку на ипотеку

РБК: банки стали чаще предлагать россиянам платную скидку на ипотеку

В России растет число банков, которые предоставляют скидку к ставке по ипотеке, если клиент выплачивает единовременную комиссию. О том, что кредитные организации стали чаще предлагать платную скидку на ипотеку, сообщает РБК.

Комиссия вносится дополнительно к первоначальному взносу, после чего ставка уменьшается. В 2023 году такая опция появилась в банках ВТБ и «Открытие». О планах запустить соответствующую услугу заявил Газпромбанк и «Дом.РФ». В 2022 году или ранее платные дисконты стали предоставлять Росбанк, Совкомбанк, Альфа-банк и Сбербанк.

В Банке России отметили, что заемщик при такой схеме получает выгоду только в долгоиграющей перспективе, когда экономия по процентным платежам превышает размер комиссии. В случае долгосрочного погашения ипотеки скидка поможет сэкономить либо меньше средств, либо станет бесполезной. С этим согласны эксперты банка «Зенит». В то же время в «Дом.РФ» считают, что схема наиболее выгодна при сроке погашения ипотеки более семи лет. По данным Альфа-банка, скидка к ставке позволяет снизить ежемесячный платеж на 25 процентов. В ЦБ заявили, что платные дисконты несут риски и для банков: если клиент не будет осуществлять досрочных погашений, организация может столкнуться с процентным риском из-за длительного срока кредита.

По словам аналитика «Банки.ру» Инны Солдатенковой, для банков дисконты к ставкам за комиссию — способ поддержать спрос на жилищные кредиты. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова добавила, что за счет продажи скидок организации максимизируют текущие доходы во время выдачи ипотеки, не дожидаясь, когда клиент погасит ее полностью. Таким образом банки адаптируются к ограничению программ от застройщиков и планомерному повышению ставок на рынке.

В Совкомбанке фиксируют высокий спрос на снижение процентной ставки с помощью комиссии. В «Сбере» дисконт к ипотечной ставке приобрели более 16 тысяч заемщиков. Чаще всего опцию выбирают покупатели вторичного жилья: на них пришлось 87 процентов сделок с этой услугой. При этом 57 процентов клиентов выбирают скидку 1,5 п.п. из возможных 5,5 п.п.

В мае ЦБ сообщил о росте выдачи ипотеки в России. В марте 2023 года показатель увеличился на треть по сравнению с февралем.