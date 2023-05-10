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15:04, 10 мая 2023Среда обитания

В России стали выдавать больше ипотеки

Центробанк: в России на треть увеличилась выдача ипотеки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

В марте 2023 года в России на треть увеличились выдачи ипотечных кредитов на жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

По подсчетам регулятора, за третий месяц текущего года банки выдали 154 тысячи ипотек на сумму 569,4 миллиарда рублей. При этом в феврале 2023 года было выдано 114,6 тысячи кредитов на сумму 422,4 миллиарда.

В Центробанке активность в сегменте ипотечного кредитования объяснили наличием программ с государственной поддержкой и популярностью кредитования на рыночных условиях. Регулятор отметил, что выдачи ипотеки по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличились на 40,4 процента.

Ранее стало известно, что во второй половине 2022 года доля ипотеки, взятой на срок 30 лет, увеличилась до 40 процентов, тогда как в аналогичный период 2021-го показатель находился на уровне менее чем 20 процентов.

Нина Ташевская
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