Россияне бросились оформлять ипотеку на максимально долгий срок

Центробанк: доля 30-летних ипотечных кредитов за год увеличилась вдвое

Во второй половине 2022 года доля ипотеки, взятой на срок 30 лет, увеличилась до 40 процентов, тогда как в аналогичный период 2021-го года показатель находился на уровне менее чем 20 процентов. О том, что граждане стали вдвое чаще брать жилищные кредиты на максимально долгий срок, сообщается в отчете «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», опубликованном на сайте Центрального банка России.

«Выдачи ипотеки во второй половине 2022 года сопровождались экстремальным ростом сроков кредитования: доля 30-летних кредитов превысила 40 процентов выдач, около 41 процента кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет», — отметили авторы материала. Они добавили, что рост сроков кредитования повлиял на смещение возраста погашения кредита по контракту — в четвертом квартале 2021-го доля тех, кому придется гасить ипотеку после 65 лет, находилась на уровне 24 процента. Таким образом, за год показатель вырос практически в два раза.

Кроме того, авторы материала указали на рост закредитованности заемщиков. Согласно данным БКИ, среднее число непогашенных кредитов граждан, оформивших ипотеку в заключительном квартале прошлого года, составило 2,2 штуки, что является максимальным результатом за рассматриваемый период. В аналогичный период 2020 года показатель находился на уровне 1,4 штуки. При этом размер долга на каждого созаемщика оценили в 2,6 миллиона рублей. За год данный параметр увеличился на 17 процентов, опередив темпы роста доходов россиян в 12,4 процента.

В Центробанке также заявили, что в России стали в два раза чаще брать потребительские кредиты на первый взнос по ипотеке. По данным регулятора, доля заемщиков, оформивших такие займы, выросла в четвертом квартале 2022 года до 7 процентов по сравнению 3,5 процента во втором квартале того же года.