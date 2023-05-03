Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке

ЦБ: в России удвоилось количество россиян, которые взяли кредит на первый взнос по ипотеке

В России в два раза чаще стали брать потребительские кредиты на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Центробанка (ЦБ).

По данным регулятора показатель увеличился в два раза. «Возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7 процентов против 3,5 процента во втором квартале 2022 года», — говорится в анализе Центробанка.

В регуляторе уточнили, что показатель был достигнут в четвертом квартале 2022 года. В сравнении с третьим кварталом рост составил 1,2 процентного пункта. При этом в указанный период россияне стали чаще оформлять ипотеку на большой срок. Так, доля 30‑летних кредитов превысила 40 процентов выдач.

В марте 2023 года самой популярной у россиян льготной программой оказалась семейная ипотека — ее доля выдачи достигла 17 процентов, увеличившись на один процентный пункт. В целом доля выдачи кредитов на жилье с господдержкой выросла с 32 до 37 процентов — максимально за первый квартал 2023-го.