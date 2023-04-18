Назван самый популярный у россиян вид ипотеки

«Домклик»: самой популярной у россиян кредитной программой оказалась семейная ипотека

В марте 2023 года самой популярной у россиян льготной программой оказалась семейная ипотека — ее доля выдачи достигла 17 процентов, увеличившись на один процентный пункт. Наиболее востребованные в России виды кредитов на жилье назвали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

В целом доля выдачи кредитов на жилье с господдержкой выросла с 32 до 37 процентов — максимально за первый квартал 2023-го. До этого столь высокими показатели были в декабре 2022-го (37 процентов), когда обсуждалось возможное закрытие программы льготной ипотеки, а также в апреле-мае 2022-го (47 процентов) на фоне резкого увеличения ключевой ставки Центробанка.

Второе место по востребованности занимает программа «Господдержка» — на нее приходится 16 процентов выдач (на три процентных пункта больше, чем в феврале). При этом в Москве и Санкт-Петербурге этот вид кредитов оказался популярнее семейной ипотеки.

Как отмечают в «Домклике», после смягчения условий также выросла популярность IT-ипотеки. «В марте процент выдач увеличился до 1 процента, а объем превысил 7,6 миллиарда рублей (новый рекорд за все время действия программы). Наибольший спрос наблюдается в Москве (3,3 процента от всех выдач), Санкт-Петербурге (2,8 процента) и Московской области (1,3 процента)», — уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать ипотеку — выдача таких кредитов выросла на четверть относительно февраля. В первый месяц весны продажи ипотечных кредитов в стране превысили 530 миллиардов рублей. Всего за первый квартал года объем ипотечных сделок составил около 1,2 триллиона рублей против 1,3 триллиона в январе-марте 2022 года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок.