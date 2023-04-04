ВТБ: в марте выдача ипотеки в России выросла на четверть

По итогам марта 2023 года выдача ипотеки в России выросла на четверть относительно февраля. Такие данные приводит ВТБ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первый месяц весны продажи ипотечных кредитов в стране превысили 530 миллиардов рублей. Всего за первый квартал года объем ипотечных сделок составил около 1,2 триллиона рублей против 1,3 триллионов в январе-марте 2022 года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок. По итогам первого квартала в ВТБ оформили 44,3 тысячи кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В марте объем выдач составил 105,4 миллиарда рублей и оказался на пике, превысив результат февраля на 35 процентов и средний показатель по рынку.

Первое место по объему продаж заняли Москва и область, где в январе-марте было выдано 9,2 тысячи кредитов на 81,2 миллиарда рублей. На втором месте оказался Краснодар с 21,5 миллиарда, а на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область с 20,8 миллиарда. Пятерку лидеров закрыли Татарстан (10 миллиардов) и Новосибирская область (семь миллиардов).

Средняя сумма ипотечного кредита по итогам квартала составила 5,1 миллиона рублей, а срок, на который заключается договор — 25,5 лет. Каждая вторая сделка с ипотекой в ВТБ пришлась на программы с господдержкой. Самой популярной впервые оказалась «семейная» ипотека, в рамках которой было оформлено 10,9 тысячи кредитов на 66 миллиардов рублей. Второй по спросу стала льготная ипотека — 9,5 тысячи кредитов на 57,7 миллиарда рублей.

По словам руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина, рост спроса на ипотеку обусловлен господдержкой и завершением «околонулевой» ипотеки. «Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно», — пояснил эксперт.

Ранее директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил, что половина россиян не могут позволить себе приобрести жилье ни по одной из действующих ипотечных программ. По его словам, льготная ипотека разогнала рынок и привела к тому, что средства налогоплательщиков распределялись в пользу верхнего слоя среднего класса.