Экономист заявил о недоступности ипотеки для половины населения России

Экономист Буклемишев: ипотека в России недоступна для половины населения

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил, что покупка жилья в ипотеку недоступна для половины населения России. Своим мнением он поделился в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам экономиста, 50 процентов россиян не могут позволить себе приобрести жилье ни по одной из ипотечных программ. Он также отметил, что льготная ипотека разогнала рынок и привела к тому, что средства налогоплательщиков распределялись в пользу верхнего слоя среднего класса.

«Надо, чтобы люди из среднего и ниже среднего класса имели по крайней мере надежду с помощью своих заработков накопить на обычную ипотеку. Сначала на взнос, а потом, будучи уверенными в своем рабочем месте на длительный период времени, считать, что могут платить», — заявил Буклемишев.

Ранее аналитики компании Asterus выяснили, что больше половины ипотечных сделок с новостройками в России совершаются с первоначальным взносом 15-20 процентов. Средний показатель в бизнес-классе составляет 25-28 процентов.