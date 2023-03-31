Определен самый популярный размер первоначального взноса по ипотеке

Asterus: больше половины ипотечных сделок совершаются с первоначальным взносом до 20%

Больше половины ипотечных сделок с новостройками в России совершаются с первоначальным взносом 15-20 процентов. Самый популярный размер первого взноса по жилищным кредитам определили аналитики компании Asterus, передают «Известия».

Средний показатель в бизнес-классе составляет 25-28 процентов. По словам директора Asterus Веры Стефан, запланированное на май 2023 года ужесточение требований Центробанка к таким размерам первоначального взноса может значительно сказаться на спросе на жилье.

«Покупатели, конечно, адаптируются к новым требованиям и будут копить более крупные суммы для первоначального взноса. Но на это уйдет несколько месяцев. При среднем бюджете покупки в 20 миллионов рублей первоначальный взнос в размере 15 процентов составлял 3 миллиона рублей. Теперь эта сумма удвоится», — пояснила Стефан.

В феврале средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос на 26 процентов и составил 107 тысяч рублей. При этом последние полгода показатель держался на уровне 81-90 тысяч рублей. По данным компании, 49 процентов заемщиков платят ипотеку с ежемесячным платежом от 60 до 100 тысяч рублей, а 25 процентов — от 100 тысяч рублей. У 57 процентов ипотечников на обслуживание кредитов уходит больше половины ежемесячного дохода.

Ранее в марте Центробанк сообщил, что ипотека в России подорожала. По итогам февраля средняя ставка по жилищным кредитам выросла на 0,19 процентного пункта в месячном выражении и составила 8,05 процента годовых.