В России подорожала ипотека

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России выросла до 8,05%

По итогам февраля средняя ставка по ипотеке в России выросла на 0,19 п. п. по сравнению с январем и составила 8,05 процента годовых. О том, что в стране подорожали кредиты на жилье, сообщается в отчете Центробанка (ЦБ).

С начала 2023 года показатель увеличился на 1,4 п. п. Такая динамика связана в том числе со сворачиванием ипотечных программ по околонулевым ставкам от застройщиков после введенных ЦБ ограничений.

Ставки по кредитам на покупку строящегося жилья выросли с 4,82 процента в январе до 5,21 процента в феврале. На вторичном рынке также произошло увеличение средней ставки: в первом месяце года она составляла 9,91 процента, во втором — 10,1 процента.

Ранее в ЦБ сообщили о росте простроченной задолженности по кредитам на жилье в России. В феврале показатель увеличился до 57,2 миллиарда рублей против 56,3 миллиарда рублей месяцем ранее. Портфель ипотечного кредитования впервые превысил 14 триллионов рублей — ко второму месяцу 2023 года он вырос на 1,5 процента, до 14,13 триллиона рублей.