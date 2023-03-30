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14:25, 30 марта 2023Среда обитания

Подсчитаны долги россиян по ипотеке

ЦБ: просроченная задолженность по ипотеке выросла до 57,2 миллиарда рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам февраля 2023 года просроченная задолженность по ипотеке в России превысила 50 миллиардов рублей. Долги россиян по кредитам на жилье подсчитали в Центробанке (ЦБ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ЦБ, просроченная задолженность ко второму месяцу 2023 года выросла до 57,2 миллиарда рублей. В январе показатель находился на уровне 56,3 миллиарда рублей.

Что касается портфеля ипотечного кредитования, то он впервые превысил 14 триллионов рублей — к февралю он вырос на 1,5 процента, до 14,13 триллиона рублей. Во втором месяце было выдано 114,6 тысячи кредитов на сумму в 422,3 миллиарда рублей.

Ранее в ЦБ заявили, что в феврале 2023 года в России ускорились темпы роста ипотечного кредитования и достигли 1,5 процента. Специалисты зафиксировали, что выдачи ипотеки с господдержкой с января выросли на 74 процента, до 209 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
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