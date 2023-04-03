Россияне стали брать «семейную» ипотеку чаще льготной

ВТБ: спрос на «семейную» ипотеку на 14 процентов обогнал спрос на льготную

По итогам первого квартала 2023 года россияне оформили в ВТБ 10,3 тысячи сделок по «семейной» ипотеке на общую сумму в 62 миллиарда рублей, тогда как в рамках льготной госпрограммы — около девяти тысяч сделок на 55,2 миллиарда рублей. О том, что они стали брать «семейную» ипотеку чаще льготной, «Ленте.ру» сообщили аналитики банка.

По словам экспертов, интерес к «семейной» ипотеке впервые оказался выше, чем к льготной. Разрыв между показателями двух программ составил 14 процентов. При этом за 2022 год россияне заключили 54,1 тысячи сделок на 280 миллиардов рублей в рамках льготной ипотеки и около 40 тысяч сделок на 221 миллиард рублей по «семейной» ипотеке.

«Основной фактор резкого роста "семейной" ипотеки — модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с "семейной" ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья», — отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Он добавил, что в марте текущего года наблюдался во всех программах жилищного кредитования — за счет широкого выбора объектов недвижимости и корректировки цен на рынке в начале года.

В апреле директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил, что 50 процентов россиян не могут позволить себе приобрести жилье ни по одной из ипотечных программ. Он также отметил, что льготная ипотека разогнала рынок и привела к тому, что средства налогоплательщиков распределялись в пользу верхнего слоя среднего класса.