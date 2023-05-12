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09:35, 12 мая 2023Забота о себе

Желающим найти новую любовь разведенным женщинам с детьми дали совет

Коуч Нолан: разведенным женщинам стоит восстановить уверенность, чтобы найти новую любовь

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщинам после развода стоит восстановить самооценку, прежде чем искать новые отношения. Такой совет дала коуч по отношениям и писательница Колин Нолан в авторской колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратилась разведенная женщина, желающая найти новую любовь после неудачного десятилетнего брака. Читательница рассказала, что утратила уверенность в себе из-за предательства мужа, который ушел к другой женщине. Сейчас ей за 30, она воспитывает двух маленьких детей и не может построить новые отношения, поскольку все ее свидания оказываются неудачными.

«За последние месяцы я несколько раз знакомилась в интернете и ходила на свидания. Но каждый раз, когда я встречаю парня, который мне нравится, он становится холодным и отстраняется, как только мы переспим», — пожаловалась читательница. Она добавила, что чувствует себя использованной и не знает, как ей вести себя, чтобы двигаться вперед после развода.

Нолан посоветовала читательнице избавиться от ожиданий, что новый мужчина решит ее проблему с самооценкой. Прежде всего нужно полюбить себя самой, подчеркнула писательница. Она предложила заново узнать себя, вернуть внутреннюю уверенность и лишь после этого вновь встречаться с мужчинами. «Сейчас это звучит так, будто вы идете на свидание, думая: "Это может быть мой следующий партнер по жизни". Скорее всего вы транслируете эту мысль мужчине», — сказала Колин Нолан.

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Нолан порекомендовала относиться к свиданиям, как к веселью, и не винить себя, если ничего серьезного из них не выходит. Она отметила, что здоровая самооценка и четкое понимание своих желаний помогает выбирать более подходящего партнера.

Ранее коуч Колин Нолан дала совет мужчине, который стесняется пригласить на свидание понравившуюся на работе девушку. Она порекомендовала ему не зацикливаться на романтике.

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Екатерина Улитина
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