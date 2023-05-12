В Польше назвали одичанием ситуацию с возложением цветов послом России

Mysl Polska о ситуации с возложением цветов послом России Сергеевым: Польша одичала

Журналистка Божена Гаворская-Александрович назвала одичанием страны ситуацию с возложением цветов послом России в Польше Сергеем Андреевым. Свое мнение она выразила в материале для польского издания Mysl Polska.

Колумнистка заявила, что усомнилась в цивилизованности Польши после того, как толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь Андрееву и другим дипломатам, которые хотели возложить цветы. «Является ли Польша страной, где соблюдаются законы и живут цивилизованные люди? Сомневаюсь!» — написала Гаворская-Александрович.

Публицистка также отметила, что польская дипломатическая миссия, в свою очередь, с подобными проблемами не сталкивается. «Польская делегация беспрепятственно посетила польское военное кладбище в Катыни в апреле 2023 года», — пояснила она.

Польское законодательство, как подчеркнула Гаворская-Александрович, гласит, что о военных могилах необходимо заботиться и относиться к ним уважительно, независимо от национальности и вероисповедания тех, кто в них похоронен, а также тех формирований, к которым эти люди принадлежали.

9 мая толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу и другим дипломатам. Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Дипломат назвал случившееся нарушением общественного порядка.