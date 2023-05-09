Российскому послу помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

Толпа преградила путь российскому послу Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

Толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву и другим дипломатам. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. У одного из протестующих был динамик, через который он обратился к послу с требованием снять георгиевскую ленточку. В итоге толпа оттеснила прибывших дипломатов к их автомобилям, последним пришлось покинуть мемориальное кладбище.

Посол отметил, что во время инцидента никто не пострадал. В свою очередь, работавшая на кладбище полиция заявила, что не имеет оснований препятствовать протестующим.

9 мая прошлого года неизвестные напали на Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посла сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.