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12:21, 9 мая 2023Мир

Российскому послу помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

Толпа преградила путь российскому послу Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву и другим дипломатам. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. У одного из протестующих был динамик, через который он обратился к послу с требованием снять георгиевскую ленточку. В итоге толпа оттеснила прибывших дипломатов к их автомобилям, последним пришлось покинуть мемориальное кладбище.

Посол отметил, что во время инцидента никто не пострадал. В свою очередь, работавшая на кладбище полиция заявила, что не имеет оснований препятствовать протестующим.

9 мая прошлого года неизвестные напали на Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посла сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

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Зарина Дзагоева
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