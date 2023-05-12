Российская блогерша Дина Саева показала внешность до и после нанесения макияжа

Российская блогерша Дина Саева снялась без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя инфлюэнсерша записала видео, в котором показала внешность до и после нанесения мейкапа. На размещенных кадрах видно, что на ее коже присутствуют небольшие высыпания и темные круги под глазами. Затем она предстала перед камерой с косметикой на лице. Саева нанесла тональный крем, оформила брови и выделила скулы с помощью румян. Кроме того, она подвела глаза черной подводкой, добавила блестящие тени и накрасила губы коричневой помадой.

Подписчики восхитились натуральной красотой девушки и отметили, что стиль ее блога изменился. «Лучше без мейка!», «Хорошо, что удалила полуголые фото», «Первый образ без макияжа тебе идет больше», «Крутое направление профиля выбрала Дина», «Прекрасна в любом виде», — высказывались они.

В марте Дина Саева подверглась критике в сети из-за нового имиджа. Тогда знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует перед камерой в белой майке и с черной повязкой на голове. Ее образ дополняют серебряная серьга с крестом и макияж в стиле smoky eyes. На размещенных фото было видно, что девушка осветлила половину своих бровей.