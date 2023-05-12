В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Росатома»

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против российской госкорпорации «Росатом»

Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против российской госкорпорации «Росатома», якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива была представлена заместителем председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Грегори Миксом. Спонсорами законопроекта выступили еще девять конгрессменов.

В пресс-релизе говорится, что власти России проводят «эвакуацию» персонала АЭС, которая «усугубляет критическую нехватку сотрудников».

Конгрессмены заявили, что корпорация «финансово поддерживает войну в Украине». Они добавили, что санкции также необходимо ввести «против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта».

Ранее Министерство энергетики США предупредило «Росатом» о том, что на Запорожской атомной электростанции находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона. В Минэнерго Соединенных Штатов подтвердили подлинность письма, указав, что оно было направлено 17 марта 2023 года.