Женщина влюбилась в мошенника и лишилась 450 тысяч долларов

В США женщина перевела 450 тысяч долларов в криптовалюту по совету мошенника и разорилась

37-летняя Шрея Датта, жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, влюбилась в мошенника, перевела 450 тысяч долларов (34,8 миллиона рублей) в криптовалюту по его совету и лишилась всех сбережений. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Женщина познакомилась с мужчиной, который представился французом Анселем Мали, в приложении для знакомств. Мужчина утверждал, что занимается торговлей вином. Вскоре после того, как аферист познакомился с Даттой, он удалил профиль в приложении и стал переписываться с ней в мессенджере, заявив, что больше не хочет общаться с другими женщинами. Датта, пережившая развод и мечтающая найти достойного партнера, не сомневалась в честности Мали и с удовольствием с ним общалась.

Через некоторое время мошенник рассказал, что разбирается в криптовалюте и зарабатывает большие деньги на криптовалютной бирже. Он добавил, что может помочь Датте разбогатеть и научит ее торговать криптовалютой. Женщина согласилась зарегистрироваться в приложении для торговли криптовалютой и пополнила свой баланс на тысячу долларов (77 тысяч рублей). Всего через несколько минут она заработала 250 долларов (19 тысяч рублей) и вывела все деньги на свой счет.

Датта была уверена, что сможет зарабатывать крупные суммы благодаря Мали, который регулярно ей помогал. Она также надеялась встретиться с мужчиной вживую, однако он постоянно находил отговорки, утверждая, что гостит у родственников или находится в другом штате по работе. «Я была в трансе. Мне казалось, что я встретила своего человека», — вспоминает она. Женщина продолжала зарабатывать на криптовалютной бирже, вкладывая более крупные суммы денег.

Вскоре Мали посоветовал Датте увеличить инвестиции и вложить в криптовалюту все свои сбережения, а еще лучше — взять ради этого кредиты. Женщина не нашла ничего подозрительного в предложении мужчины и перевела на свой счет 450 тысяч долларов (34,8 миллиона рублей). Спустя некоторое время ее баланс в приложении вырос более чем в два раза. Но когда Датта решила снять деньги, ей пришло сообщение о необходимости заплатить 10-процентный налог. Заподозрив неладное, она позвонила своему брату-адвокату, который нанял частного детектива. Выяснилось, что Мали использовал фотографии немецкого фитнес-блогера в приложении для знакомств, а также вынудил Датту вложить деньги в поддельное приложения для торговли криптовалютой.

Женщина подала заявления в полицию и ФБР. Однако в настоящее время остается неизвестным, есть ли у нее шанс вернуть деньги. Датта лишилась всех сбережений и пережила эмоциональное потрясение. Чтобы вернуться к нормальной жизни, она обратилась к психотерапевту и присоединилась к группе поддержки жертв кибермошенничества. Женщина считает, что попалась на удочку афериста, потому что отчаянно нуждалась в партнере, а также верила в то, что сможет обеспечить себе счастливое будущее, заработав состояние.

Несмотря на произошедшее, Датта сохраняет позитивный настрой. Семья помогла женщине расплатиться с долгами, и теперь она продолжает радоваться жизни. Женщина поделилась своей историей в надежде спасти других людей от подобных мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что в Индии желающий найти жену мужчина стал жертвой мошенницы и лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с мошенницей на сайте брачного агентства.