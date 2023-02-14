Желающий найти жену мужчина влюбился в мошенницу и лишился пяти миллионов рублей

В Индии мужчина познакомился с мошенницей в брачном агентстве и лишился миллионов рупий

В Мумбаи, Индия, желающий найти жену мужчина стал жертвой мошенницы и лишился миллионов рупий. Об этом сообщает The Times of India.

65-летний вдовец познакомился с мошенницей на сайте брачного агентства. Они переписывались, а затем обменялись телефонными номерами и начали созваниваться по видеосвязи. Во время одного из таких звонков мошенница разделась и попросила спутника сделать то же самое. Влюбившийся в женщину мужчина согласился на просьбу и, не сомневаясь в ее добросовестности, разделся.

Мошенница записала голого спутника на видео, а затем потребовала перечислить ей 6 миллионов рупий (более 5 миллионов рублей), угрожая распространить видеоролик в социальных сетях. Помимо этого, женщина заявила, что отправит ролик на номера из его списка контактов, которые, как утверждала, она тайно скопировала. Мужчина перевел часть денег мошеннице, но она продолжала угрожать ему в течение следующих нескольких месяцев. В результате он перечислил полную сумму, не желая быть опозоренным.

Позже жертва мошенничества обратилась в киберполицию. Сотрудники правоохранительных органов получили данные о номере аферистки и данные банковского счета, на который был совершен перевод денежных средств. По словам полицейских, это первый случай вымогательства в их практике, в ходе которого человек стал жертвой мошенника с сайта брачного агентства.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура Жанель Фанг Миньсюань притворилась мужчиной в приложении для знакомств и соблазнила девушку, чтобы вымогать у нее деньги. Она использовала фотографии незнакомого мужчины, а при отправке голосовых сообщений изменяла голос с помощью специальной программы.