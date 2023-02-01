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20:55, 1 февраля 2023Из жизни

Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег

The Straits Times: в Сингапуре девушка стала жертвой мошенницы, притворившейся мужчиной

Фото: unsplash

Жительница Сингапура Жанель Фанг Миньсюань притворилась мужчиной в приложении для знакомств и соблазнила девушку, чтобы вымогать у нее деньги. Об этом сообщает The Straits Times.

Ради выгоды 23-летняя мошенница создала поддельные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах под именем Леон Хо Кай Цзюнь. Для своих профилей она использовала фотографии незнакомого мужчины, а при отправке голосовых сообщений изменяла голос специальной программой.

В 2020 году Миньсюань познакомилась с 24-летней девушкой и начала переписываться с ней каждый день. Уже через неделю мошенница заявила, что якобы влюблена в нее, и предложила начать отношения. Жертва согласилась. Она несколько раз пыталась встретиться с «возлюбленным», но мошенница всякий раз отказывалась под различными предлогами.

Несмотря на это, девушка выполняла любые просьбы «Леона»: оплачивала ему продукты, покупала виртуальные деньги для игр и даже бросила работу. Поскольку она не стала заблаговременно предупреждать работодателя об увольнении, ей пришлось выплатить штраф в размере более полутора тысяч сингапурских долларов (около 85 тысяч рублей). Поначалу жертва тратила на это собственные средства, затем стала занимать деньги у сестры и отца. В общей сложности она лишилась около 4,7 тысячи сингапурских долларов (250 тысяч рублей).

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Позже мошенница уговорила девушку прислать ей фотографии интимного характера, утверждая, что это необходимо для доказательства любви. За несколько месяцев дальнейшего общения она получила множество откровенных снимков девушки. Вскоре после этого Миньсюань заявила, что распространит снимки, если жертва не заплатит ей тысячу сингапурских долларов (около 55 тысяч рублей).

Напуганная девушка заблокировала аккаунты мошенницы и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов удалось установить личность Миньсюань и задержать женщину. После ареста она признала себя виновной в мошенничестве и преступном запугивании. Ее приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии стала жертвой мошенника, который инсценировал собственное похищение и потребовал у нее деньги на выкуп. Женщина признается, что после травматичного опыта боится знакомиться с людьми в интернете.

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Алиса Удовик
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