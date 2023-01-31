Мошенник инсценировал похищение и потребовал у возлюбленной деньги на выкуп

В Австралии женщина стала жертвой мошенника, инсценировавшего собственное похищение

В Австралии жительница города Мельбурн по имени Оливия стала жертвой мошенника, который инсценировал собственное похищение и потребовал у нее деньги на выкуп. Об этом сообщает 7 News.

Женщина познакомилась с мужчиной по имени Маккарти на сайте знакомств. По словам Оливии, он сразу рассказал, что живет в Канаде, вырос без родителей, а также развелся с женой, когда узнал о ее измене. Они быстро нашли общий язык и стали ежедневно общаться, обмениваясь текстовыми и голосовыми сообщениями.

Через несколько месяцев мужчина заявил, что собирается переехать в Мельбурн. Оливия была в восторге от того, что в скором времени увидится с возлюбленным. Она предложила ему пообщаться по видеосвязи, однако получила отказ. После этого заподозрила неладное.

Вскоре Маккарти сказал, что стал получать сообщения с угрозами от группы мужчин. «Он сказал, что ему угрожают люди, которые одолжили ему денег, когда у него возникли проблемы с бизнесом», — рассказывает Оливия. Затем мужчина прислал возлюбленной многочисленные фотографии синяков на своем теле, утверждая, что обидчики ворвались в его дом и побили его.

Общаясь с Маккарти, женщина часто получала от него фотографии его собаки. «Но в этот раз он прислал фото своей собаки, лежащей на обочине, и сказал, что люди, которые ему угрожали, переехали ее», — говорит она.

Позже Оливия получила сообщение, повергшее ее в шок. Маккартни прислал фотографию, на которой он весь в синяках сидел в темной комнате. Он утверждал, что его похитили, заперли в комнате и потребовали выкуп в размере 140 тысяч долларов (9,8 миллиона рублей), который должна отдать Оливия.

По словам женщины, именно в этот момент она поняла, что человек, с которым она разговаривала каждый день в течение нескольких месяцев, скорее всего, был профессиональным мошенником. Оливия отказалась переводить Маккартни деньги и прекратила общение. «Я чувствовала себя совершенно опустошенной, я надеялась, что он искренний человек», — рассказала она.

Оливия уверена, что мошенник все еще находится на свободе и продолжает обманывать женщин. Женщина признается, что после травматичного опыта боится знакомиться с людьми в интернете. Она просит женщин никогда не общаться с теми, кто отказывается от видеозвонка или личной встречи. «Эти люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают», — утверждает Оливия.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина задала один простой вопрос и спасла свои сбережения от мошенников, которые от лица сына пытались выманить у нее деньги. Она поделилась перепиской в надежде, что другие люди не станут жертвами такой же аферы.