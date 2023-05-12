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02:48, 12 мая 2023Россия

Россиянам назвали случаи аннулирования штрафов ГИБДД

Адвокат Миронов: штраф ГИБДД могут простить, если истек срок давности
СюжетОСАГО

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Адвокат Анатолий Миронов рассказал россиянам о случаях, когда штраф ГИБДД может быть аннулирован. Он напомнил, что в юриспруденции есть правило: почти любое административное наказание, которое не исполнено по прошествии времени, нужно забыть, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что штраф может сгореть в двух случаях. Во-первых, если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. Так, по большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 календарных дней. Если дело рассматривает судья, то 90 дней.

Если штраф был получен из-за управления транспортным средством в состоянии опьянения, то закон увеличивает срок давности до года, объяснил Миронов.

Штраф также могут «простить», если давность исполнения составляет два года. Речь идет о том, что решение о наложении штрафа было вынесено своевременно. Однако должностные лица его по той или иной причине не взыскали.

Однако, как отметил адвокат, срок давности не сработает, если человек просто не хочет платить. Если факт уклонения зафиксирован, то придется заплатить не только сам штраф, но и дополнительно его двукратный размер. То есть три суммы изначального штрафа, резюмировал адвокат.

В апреле адвокат Елена Кудерко напомнила российским водителям о штрафах за езду без ОСАГО. По ее словам, при выявлении поддельного полиса во время проверки сотрудниками ГИБДД штраф составит 500 рублей. Полис же придется оформить по всем правилам.

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Марина Совина
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