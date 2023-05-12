Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки

Мастер @tattoodump назвал надпись «только Бог может судить меня» нелепой для татуировки

Мастер (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @tattoodump назвал самые нелепые идеи для татуировки. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Специалист, чей блог насчитывает 500 тысяч подписчиков, рассказал, что не стоит набивать слово «верность». «Люди с такой татуировкой обычно ведут совершенно иной образ жизни», — объяснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал избегать таких надписей, как «только Бог может судить меня» и «семья». По его словам, данные татуировки его раздражают. Кроме того, он считает их странными и нелепыми.

В апреле тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика. Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн.