В Запорожской области обнаружили крупный тайник с боеприпасами

В Запорожской области обнаружили тайник с гранатами и пятью тысячами боеприпасов

Главное управление МВД по Запорожской области в своем Telegram-канале сообщило об обнаружении крупного тайника, в котором находились боеприпасы и гранаты.

Уточняется, что сперва правоохранители осмотрели гараж в поселке Вишневое Токмакского района, который принадлежит одному из местных жителей. «При осмотре гаража обнаружили на полке стеллажа две ручные гранаты Ф-1 и снаряженный магазин к автомату Калашникова», — сказано в сообщении.

После этого полицейские продолжили осматривать территорию и нашли замаскированный схрон, в котором были спрятаны 21 граната, а также более пяти тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что полиция Херсонской области обнаружила в регионе новые тайники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами. Один из тайников был найден на Арбатской стрелке на окраине села Стрелковое. В нем, в частности, хранились более 400 патронов различного калибра, а также вышибные заряды для мин, ударные трубки, артиллерийский порох и бумажные пакеты с метательными зарядами.