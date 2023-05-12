В Белоруссии бывшего соперника Лукашенко внесли в список причастных к терроризму

В Белоруссии оппозиционера Цепкало внесли в список причастных к терроризму лиц

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес проживающего за рубежом оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало в список лиц, причастных к террористической деятельности. Его имя появилось в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что основанием для включения бывшего соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко в перечень причастных к терроризму стало вступление в силу приговора суда о признании Цепкало виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») и 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности») Уголовного кодекса (УК) республики.

В апреле суд заочно приговорил Валерия Цепкало к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Политика признали виновным в получении взятки в виде денежных средств и иных имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере, а также по ряду других статей УК Белоруссии.