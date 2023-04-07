Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения

Белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Об этом сообщает БЕЛТА.

Его признали виновным в получении взятки в виде денежных средств и других имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере, а также по ряду иных статей Уголовного кодекса (УК) Белоруссии. Минский областной суд назначил оппозиционеру дополнительное наказание. Уточняется, что Цепкало не сможет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Как отмечается, экс-кандидат в президенты, являясь директором администрации Парка высоких технологий, получил более 151 тысячи евро. По версии следствия, он взял средства за выбор определенного субъекта хозяйствования генподрядчиком по строительству объекта учреждения, которое им возглавлялось, и заключение соответствующего договора. Затем деньги перечислили на расчетный счет подконтрольной ему компании, находящейся на Кипре.

Ранее гособвинение попросило заочно осудить находящегося за границей бывшего кандидата в президенты Белоруссии на 19 лет лишения свободы. Кроме того, суд призвали назначить политику штраф в тысячу базовых величин (более 1,1 миллиона рублей).

6 апреля еще одного экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева приговорили к полутора годам заключения. Он был признан виновным в активном участии в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.