В Белоруссии попросили осудить оппозиционера Цепкало на 19 лет

В Белоруссии гособвинение попросило заочно осудить оппозиционера Цепкало на 19 лет колонии

В Белоруссии гособвинение попросило заочно осудить бывшего кандидата в президенты республики, оппозиционного политика Валерия Цепкало на 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Минская правда».

Отмечается, что гособвинитель попросил приговорить находящегося за границей оппозиционера к соответствующему сроку с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд призвали назначить политику штраф в тысячу базовых величин (более 1,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

В октябре 2022 года МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу сторонников Цепкало. В сентябре 2021 года в отношении самого оппозиционера возбудили уголовное дело после его комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности республики.