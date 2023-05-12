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16:55, 12 мая 2023Бывший СССР

Украинцам запретили публичные закупки у граждан России и Белоруссии

Кабмин Украины запретил совершать публичные закупки у граждан России и Белоруссии

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom

Кабинет министров (Кабмин) Украины запретил совершение публичных закупок у граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Запрет касается публичных закупок товаров, работ и услуг на период действия режима военного положения на Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, говорится в сообщении.

Согласно закону, украинцы, в частности, не смогут совершать закупки у юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Белоруссии, кроме случаев, когда активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 25 россиян, под них попали родственники предпринимателя Владимира Потанина и сенатора Сулеймана Керимова. Санкционные меры включают, в частности, блокировку активов, ограничение на торговлю и транзит ресурсов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

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Алевтина Запольская
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