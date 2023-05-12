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15:11, 12 мая 2023Экономика

Великобритания улучшила прогноз по росту экономики

ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 0,1%, в марте падение составило 0,3%

Фото: Hannah McKay / Reuters

По итогам первого квартала ВВП Великобритании вырос на 0,1 процента, хотя в марте опустился на 0,3 процента в годовом выражении. Такие данные представила Национальная статистическая служба королевства.

В свою очередь, Банк Англии улучшил свой прогноз по росту экономики. Теперь регулятор не ожидает рецессии — по новым оценкам, ВВП начнет расти уже с третьего квартала 2023 года, а не с первого квартала 2024-го.

Поводом для пересмотра оценок стало падение цен на энергоносители, более сильный мировой экономический рост и повышение потребительского и корпоративного доверия.

В целом в первом квартале объем производства в Великобритании вырос на 0,1 процента, сектор услуг показал рост на таком же уровне. Выше прочих результат у строительства (плюс 0,7 процента), а также IT и коммуникаций (плюс 1,3 процента).

Ранее Центробанк России сообщил, что в первом квартале национальная экономика упала на 2,3 процента в годовом выражении. Тем не менее во втором квартале регулятор ожидает рост сразу на 4,2 процента.

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Платон Щукин
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