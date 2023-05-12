Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики

Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2 процента

Спад ВВП России, по оценке Центробанка, в первом квартале составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2 процента. Сценарий восстановления российской экономики описан в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Как отмечают в регуляторе, более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в январе — марте текущего года и низкий уровень безработицы позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 году до 0,5-2,0 процента. При этом основной движущей силой расширения экономики в этом году будет внутренний спрос.

В Банке России полагают, что в следующем году экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу 2024 года вернется на уровень четвертого квартала 2021 года. К 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента.

Ранее в Центробанке сообщили, что по итогам второго квартала 2023 года инфляция снизится до 3,6 процента после 3,5 процента по итогам первого квартала. В целом за 2023 год цены вырастут на 4,5–6,5 процента. Для достижения таргета по инфляции в 2024 году ЦБ может повысить базовую процентную ставку.