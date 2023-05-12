AP: США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем, возникшую из-за шара-шпиона

Власти США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем, возникшую после инцидента с китайским шпионским шаром над американской территорией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главным дипломатом КНР Ван И, передает Associated Press (AP).

Осведомленный американский чиновник рассказал агентству, что Пекин и Вашингной признают февральский инцидент неудачным и стремятся «восстановить стандартные, нормальные каналы связи». Отмечается, что Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, конфликт на Украине, и ситуацию вокруг Тайваня.

Салливан также выразил озабоченность Белого дома из-за того, что Китай не использует свое влияние для оказания давления на Россию и окончания боевых действий на Украине.