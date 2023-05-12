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08:05, 12 мая 2023Мир

США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем

AP: США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем, возникшую из-за шара-шпиона

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Власти США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем, возникшую после инцидента с китайским шпионским шаром над американской территорией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главным дипломатом КНР Ван И, передает Associated Press (AP).

Осведомленный американский чиновник рассказал агентству, что Пекин и Вашингной признают февральский инцидент неудачным и стремятся «восстановить стандартные, нормальные каналы связи». Отмечается, что Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, конфликт на Украине, и ситуацию вокруг Тайваня.

Салливан также выразил озабоченность Белого дома из-за того, что Китай не использует свое влияние для оказания давления на Россию и окончания боевых действий на Украине.

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Виктория Кондратьева
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