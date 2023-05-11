Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 11 мая 2023Мир

Китай уклонился от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400

FT: КНР отказывается от встречи министра обороны Ли с шефом Пентагона из-за санкций США

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Китая уведомили коллег из США, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина c главой Минобороны КНР Ли Шанфу в следующем месяце в Сингапуре едва ли возможна. Причина — введенные американскими властями санкции против китайского чиновника за покупку у России Су-35 и С-400. Об этом пишет Financial Times.

Ли Шанфу в 2017–2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018-м Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Это и стало причиной предварительного отказа Пекина от встречи министров обороны.

США сообщили Китаю, что санкции не мешают Остин встретиться с Ли в третьей стране. Однако несколько собеседников FT утверждают, что для КНР теперь практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе. В Вашингтоне при этом не планируют снимать с китайского министра санкции.

Остин хочет встретиться с Ли Шанфу на форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре в июне. Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны в марте этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится
Обнаружена причина быстрого таяния льда в Гренландии
66-летняя фитнес-инструктор показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
В России стало невозможно оперативно чинить технику Bosch
Губернатор рассказал о горячей линии по воинской службе в Белгородской области
Россиянина осудили на 12 лет за совершенное в 2015 году убийство предпринимателя
Мертвую российскую учительницу нашли в рейсовом автобусе
Конкурент Эрдогана пообещал развернуть Турцию на Запад
В Киеве заявили о попытках разных стран усадить Украину за стол переговоров
Военный аналитик усомнился в скором завершении спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.