Китай уклонился от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400

FT: КНР отказывается от встречи министра обороны Ли с шефом Пентагона из-за санкций США

Власти Китая уведомили коллег из США, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина c главой Минобороны КНР Ли Шанфу в следующем месяце в Сингапуре едва ли возможна. Причина — введенные американскими властями санкции против китайского чиновника за покупку у России Су-35 и С-400. Об этом пишет Financial Times.

Ли Шанфу в 2017–2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018-м Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Это и стало причиной предварительного отказа Пекина от встречи министров обороны.

США сообщили Китаю, что санкции не мешают Остин встретиться с Ли в третьей стране. Однако несколько собеседников FT утверждают, что для КНР теперь практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе. В Вашингтоне при этом не планируют снимать с китайского министра санкции.

Остин хочет встретиться с Ли Шанфу на форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре в июне. Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны в марте этого года.

