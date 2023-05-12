Полковник Матвийчук: украинские войска доживают последние дни

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просуществуют еще несколько дней, так как ими некому управлять. Такое мнение он высказал в беседе с Ura.ru.

По словам военного, силы Киева доживают последние дни на фронте из-за отсутствия у них руководства. Матвийчук допустил, что командующий cухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный арестованы за «неповиновение» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом Украина понимает, что ее ждет в случае наступления, утверждает полковник. «Что будет дальше, мы показали им. «Несколько наших упреждающих ударов — и они остановились», — заключил Сырский.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Залужный мог пропустить заседание Военного комитета НАТО из-за разногласий с Зеленским. «Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», — посчитал он.