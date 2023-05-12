В США предупредили об опасности «запороть» контрнаступление Украины

Генерал Ходжес: США могут «запороть» наступление Украины из-за сильного давления на Киев

США могут «запороть» наступление Украины, оказав слишком сильное давление на Киев. Об этом изданию Business Insider заявил бывший генерал американской армии Бен Ходжес.

«Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесет нокаутирующий удар, то все, и все скажут "очень плохо" и перестанут их поддерживать», — отметил военный, указав, что подобные речи произносят те политики, которые не хотят победы Киева.

Ходжес обратил внимание, что США и союзники потратили миллиарды долларов «потому, что верили в то, за что боролась Украина». Он объяснил растущее опасение Запада по поводу конфликта несколькими возможными факторами, в том числе неспособностью поверить в то, что Россия действительно может потерпеть поражение, а также неуместными опасениями из-за якобы возможного применения ядерного оружия.

Ранее Минобороны России заявило о наступлении Вооруженных сил Украины на всей линии соприкосновения под Соледаром. Уточняется, что протяженность линии соприкосновения на этом участке составляет более 95 километров. В наступлении на тактическом направлении ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.