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13:23, 12 мая 2023Мир

В США предупредили об опасности «запороть» контрнаступление Украины

Генерал Ходжес: США могут «запороть» наступление Украины из-за сильного давления на Киев

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США могут «запороть» наступление Украины, оказав слишком сильное давление на Киев. Об этом изданию Business Insider заявил бывший генерал американской армии Бен Ходжес.

«Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесет нокаутирующий удар, то все, и все скажут "очень плохо" и перестанут их поддерживать», — отметил военный, указав, что подобные речи произносят те политики, которые не хотят победы Киева.

Ходжес обратил внимание, что США и союзники потратили миллиарды долларов «потому, что верили в то, за что боролась Украина». Он объяснил растущее опасение Запада по поводу конфликта несколькими возможными факторами, в том числе неспособностью поверить в то, что Россия действительно может потерпеть поражение, а также неуместными опасениями из-за якобы возможного применения ядерного оружия.

Ранее Минобороны России заявило о наступлении Вооруженных сил Украины на всей линии соприкосновения под Соледаром. Уточняется, что протяженность линии соприкосновения на этом участке составляет более 95 километров. В наступлении на тактическом направлении ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.

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Виктория Кондратьева
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